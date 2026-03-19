Adira Finance Berangkatkan 300 Pemudik Gratis ke Solo dan Yogyakarta

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Adira Finance menggelar program mudik gratis bertajuk Kembali Seru Bersama (KURMA) 2026.

Program ini disiapkan untuk membantu masyarakat menjalani perjalanan mudik Lebaran dengan lebih aman dan nyaman.

Tahun ini, program KURMA mendapat antusiasme tinggi dengan lebih dari 5.000 pendaftar dari wilayah Jabodetabek.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 peserta terpilih diberangkatkan menggunakan 10 armada bus menuju dua kota tujuan, yakni Solo dan Yogyakarta.

Direktur Adira Finance Denny Riza mengatakan program KURMA menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir dalam momen penting masyarakat.

“Bagi kami, mudik bukan sekadar perjalanan, tetapi momen untuk berkumpul bersama keluarga. Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalani mudik dengan aman dan nyaman,” ujar Denny tertulis, Kamis (19/3).

Untuk mendukung perjalanan peserta, Adira Finance menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari mini medical check-up sebelum keberangkatan hingga perlindungan asuransi kecelakaan diri.

Pemeriksaan kesehatan difasilitasi oleh INCRESO, organisasi sosial yang dibentuk oleh karyawan Adira Finance.