55 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Prosiwangi Saat Libur Lebaran 2026

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) mengoperasikan jalur fungsional Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi Segmen Gending-Situbondo Barat sepanjang 50 KM.

Sejak dibuka pada Sabtu (14/3) hingga Rabu (18/3) telah melayani 55.572 kendaraan yang melalui 3 Gerbang Tol (GT) yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Situbondo Barat.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono menjelaskan bahwa jalur fungsional Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi Segmen Gending-Situbondo Barat mulai dibuka pada periode 14-29 Maret 2026 (selama 16 hari).

Jalur fungsional ini dioperasikan dua arah dengan jam operasional pukul 06.00 WIB hingga 16.00 WIB untuk semua golongan kendaraan.

“Pembukaan fungsional tol Prosiwangi mendapatkan antusiasme dari pengguna jalan dalam memanfaatkan jalur tersebut. Hal itu terlihat dari tingginya volume kendaraan yang melintas dari hari pertama sampai dengan hari kelima” ujar Rivan.

Jasa Marga mencatat lalu lintas tertinggi yang melewati tiga gerbang tol ruas Prosiwangi terjadi pada hari kelima (H-3) yaitu Rabu, 18 Maret 2026, sebanyak 12.670 kendaraan.

“Jalur fungsional ini membantu mengoptimalkan distribusi lalu lintas selama periode libur Lebaran 2026. Kami mencatat bahwa realisasi volume lalu lintas di kedua lajur fungsional ini menunjukkan tren yang positif dan memberikan manfaat signifikan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah tersebut,” jelas Rivan.

Pembukaan ruas fungsional Segmen Gending-Situbondo Barat diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sebagai alternatif rute yang lebih efisien bagi masyarakat untuk membantu mengurangi beban lalu lintas pada jalan arteri dan jalur Pantura, dengan mendistribusikan arus kendaraan secara merata.