Lebaran Lebih Dulu, Warga Muhammadiyah Jatim Salat Id Besok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 H pada Jumat (20/3). Sebanyak tujuh juta warga Muhammdiyah Jatim akan menggelar salat Id.

“Insyaallah 15 persen dari penduduk Jatim, sekitar 7 juta warga Muhammadiyah Jatim salat Id tanggal 20 Maret 2026,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Sukadiono, Kamis (19/3).

Sukadiono menyebutkan bahwa pelaksaan salat Id tidak dilakukan di masjid atau musala, melainkan di lapangan.

“Ada 1.778 lokasi salat Id se-Jatim,” ujarnya.

Selain itu, Muhammadiyah diminta mengedepankan kerukunan. Sebab 1 Syawal tidak serentak sama pada 20 Maret.

“Mungkin nanti ada yang tanggal 21 Maret, maka saya mengimbau seluruh warga Muhammadiyah di Jawa Timur untuk tetap mengedepankan solidaritas, pengang rasa,” tuturnya.

“Tentu juga kita saling menghormatilah bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam merayakan hari raya berbeda dengan ketetapan pimpinan pusat Muhammadiyah tanggal 20 Maret itu,” imbuh dia.

Dia berharap warga Muhammadiyah bisa memahami kondisi tersebut. Sebab sesama umat Muslim yang juga merayakan Idulfitri, meski berbeda hari.