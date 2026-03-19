Bus Trans Jatim Tabrak Pemotor di Lamongan, Pengendara Motor Tewas

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Bus Trans Jatim menabrak pengendara motor di Jalan Raya Karanggeneng–Paciran, tepatnya di wilayah Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Rabu (18/3).

Kecelakaan yang terjadi pukul 17.00 WIB itu mengakibatkan pengendara motor meninggal dunia.

Bus Trans Jatim itu dikemudikan oleh YA (31) dengan pramugara GF (19). Sementara itu, identitas pengendara motor berinisial AS (41) warga Solokuro yang berboncengan dengan RS (28) dan RA (4).

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan berdasarkan keterangan saksi ecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Vario keluar dari gang Desa Takerharjo dan hendak menyeberang ke jalan raya.

"Pada saat bersamaan, dari arah utara melaju Bus Trans Jatim. Tabrakan pun tidak dapat dihindari dan terjadi benturan pada bagian depan samping kendaraan karena jarak yang sudah terlalu dekat," kata Hamzaid, Kamis (19/3).

Akibat kejadian tersebut, pengendara AS mengalami luka serius pada bagian kepala. Nyawanya tidak tertolong saat mendapat perawatan di rumah sakit.

Sementara, korban lainnya RS (28) mengalami luka lebam pada wajah dan RA mengalami luka-luka.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kondisi aman sebelum menyeberang atau memasuki jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan," tuturnya. (mcr23/jpnn)