Jaga Kesehatan Pemudik, BBKK Surabaya Aktifkan Posko di Jalur Udara dan Laut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi arus mudik Lebaran 2026 dengan menghadirkan posko kesehatan di berbagai simpul transportasi. Hingga 17 Maret, tercatat 133 pemudik telah memanfaatkan layanan yang disediakan.

Kepala BBKK Surabaya Rosidi Roslan mengatakan langkah ini dilakukan untuk menjamin perjalanan masyarakat tetap aman dari sisi kesehatan.

“BBKK Surabaya berkomitmen penuh untuk memastikan setiap pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan sehat. Mudik sehat adalah kunci Lebaran yang nyaman dan penuh kebahagiaan,” ujar Rosidi, Rabu (18/3).

Sejumlah titik strategis menjadi fokus penempatan posko, di antaranya Bandara Juanda, Bandara Dhoho, serta beberapa pelabuhan seperti Tanjung Perak, Gresik, Tuban, dan Kalianget.

Di lokasi tersebut, pemudik bisa mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi medis, hingga edukasi terkait penyakit menular.

Selain itu, pengawasan kesehatan juga dilakukan melalui pemindaian suhu tubuh menggunakan thermal scanner, pemantauan visual oleh petugas, serta pemeriksaan deklarasi kesehatan, terutama bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.

“Deteksi dini menjadi kunci. Kami menerapkan sistem surveilans berbasis risiko dan siap melakukan rujukan cepat jika ditemukan kasus suspek,” katanya.

BBKK Surabaya turut mengantisipasi peningkatan penyakit yang kerap muncul saat musim mudik, seperti infeksi saluran pernapasan, diare, hipertensi, serta gangguan kesehatan akibat kelelahan. Berdasarkan data sementara, kasus hipertensi dan ISPA menjadi yang paling banyak ditangani di posko kesehatan.