Lalu Lintas Tol Gempol–Pasuruan Naik Jelang Lebaran 2026, Tembus 136 Ribu Kendaraan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Jasa Marga Gempol Pasuruan mencatat peningkatan volume lalu lintas di ruas Tol Gempol–Pasuruan menjelang Idulfitri 1447 H. Pada periode H-10 hingga H-4 Lebaran, yaitu 11–17 Maret 2026, total kendaraan yang melintas mencapai 136.759 unit.

Jumlah tersebut meningkat 6,80 persen dibandingkan lalu lintas normal yang tercatat sebesar 128.055 kendaraan. Selain itu, angka ini juga lebih tinggi 7,02 persen dibandingkan periode yang sama pada Lebaran 2025 yang mencapai 127.793 kendaraan.

Peningkatan arus kendaraan ini terlihat di sejumlah gerbang tol (GT) yang berada di sepanjang ruas Gempol–Pasuruan. Data menunjukkan adanya kenaikan baik pada kendaraan yang keluar (exit) maupun masuk (entrance) di sebagian besar titik.

Di Gerbang Tol Bangil, jumlah kendaraan keluar tercatat sebanyak 12.394 unit atau naik 12,61 persen dari kondisi normal sebanyak 11.006 kendaraan. Sementara kendaraan yang masuk mencapai 12.691 unit, meningkat 8,48 persen dibandingkan lalu lintas normal sebesar 11.699 kendaraan.

Di Gerbang Tol Rembang, arus lalu lintas cenderung stabil. Kendaraan keluar tercatat sebanyak 11.811 unit atau naik tipis 0,31 persen dari kondisi normal. Sedangkan kendaraan masuk mencapai 11.606 unit, naik 0,34 persen dari lalu lintas normal.

Sementara itu, Gerbang Tol Pasuruan mencatat peningkatan cukup signifikan. Kendaraan keluar mencapai 30.936 unit atau naik 11,47 persen dibandingkan kondisi normal. Untuk kendaraan masuk, tercatat sebanyak 31.952 unit atau meningkat 8,34 persen dari lalu lintas normal.

Di Gerbang Tol Grati yang merupakan titik paling timur pada ruas ini, kendaraan keluar tercatat sebanyak 10.122 unit atau naik 8,65 persen dari kondisi normal. Namun, untuk kendaraan masuk justru mengalami sedikit penurunan sebesar 1,29 persen menjadi 15.247 unit.

Secara keseluruhan, peningkatan volume lalu lintas ini menunjukkan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran, khususnya di wilayah Pasuruan dan sekitarnya.