Gubernur Khofifah Gratiskan Trans Jatim Selama Dua Hari Sebagai Kado Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan kado khusus bagi masyarakat dalam rangka menyambut Idulfitri 1447 H.

Hadiah tersebut berupa layanan transportasi publik Trans Jatim yang dapat dinikmati secara gratis selama dua hari, yaitu pada 21 hingga 22 Maret 2026.

Program ini berlaku untuk seluruh koridor layanan Trans Jatim yang beroperasi di kawasan Gerbangkertasusila dan Malang Raya. Namun demikian, kebijakan tarif gratis ini tidak mencakup layanan Trans Jatim Luxury.

Khofifah menjelaskan kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pada momen Lebaran yang identik dengan aktivitas silaturahmi.

Dia ingin masyarakat dapat merasakan kemudahan mobilitas tanpa terbebani biaya transportasi.

“Kami ingin menghadirkan kebahagiaan Lebaran yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya melalui layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan gratis,” ujar Khofifah, Rabu (18/3).

Dia menambahkan pembebasan tarif ini berlaku pada hari H dan H+1 Lebaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih mudah melakukan perjalanan, terutama saat mengunjungi keluarga dan kerabat.

“Ini bentuk stimulus agar masyarakat bisa bergerak lebih mudah saat Lebaran, terutama untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat,” kata dia.