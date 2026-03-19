JPNN.com Jatim Jatim Terkini ASDP Tutup Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk saat Nyepi, Ini Jadwal Lengkapnya

ASDP Tutup Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk saat Nyepi, Ini Jadwal Lengkapnya

Kamis, 19 Maret 2026 – 11:06 WIB
ASDP Tutup Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk saat Nyepi, Ini Jadwal Lengkapnya - JPNN.com Jatim
Petugas menutup pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, menggunakan water barrier. Rabu (18/3/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry menghentikan sementara layanan penyeberangan lintas Ketapang–Gilimanuk untuk menghormati perayaan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali.

Penutupan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk dimulai pada Rabu (18/3) pukul 17.00 WIB.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan layanan akan dibuka kembali pada Jumat (20/3) pukul 05.00 WIB.

"Tepat pukul 17.00 WIB hari ini penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk ditutup sementara mulai hari ini, dan dibuka kembali pada Jumat 20 Maret 2026 pada pukul 05.00 WIB," kata Aan, Rabu (18/3).

Sementara itu, dari arah sebaliknya, penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk mulai dihentikan pada Kamis (19/3) pukul 05.00 WITA.

Layanan penyeberangan dari Bali menuju Jawa akan kembali dibuka pada Jumat (20/3) pukul 06.00 WITA.

Menurut Aan, penyesuaian operasional tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengaturan transportasi nasional untuk menjaga ketertiban sekaligus menghormati pelaksanaan Catur Brata Penyepian di Bali.

"Penutupan sementara penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk, termasuk pembelian tiket pada sore hari ini untuk mempercepat proses distribusi angkutan kendaraan ke Gilimanuk," ujarnya.

ASDP menutup sementara penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai 18 Maret 2026 pukul 17.00 WIB hingga 20 Maret untuk menghormati Hari Raya Nyepi di Bali.
Sumber Antara
