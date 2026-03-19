Masjid Raya Pesona Kembali Ramai, Warga Perlahan Hilangkan Trauma

jatim.jpnn.com, JEMBER - Aktivitas ibadah di Masjid Raya Pesona, Perumahan Pesona Regency, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember kembali normal pascaledakan yang terjadi pada Senin (16/3) malam.

Sejumlah warga bersama anggota Satuan Samapta Polres Jember terlihat melaksanakan salat zuhur berjemaah di masjid tersebut, Rabu (18/3).

"Masjid kembali digunakan untuk kegiatan ibadah sejak Selasa (17/3) malam setelah dibersihkan dari puing-puing plafon yang berserakan akibat ledakan," kata warga setempat Haryo Agung.

Meski aktivitas ibadah mulai pulih, jumlah jemaah masih berkurang dibandingkan sebelum kejadian. Menurut Haryo, sebagian warga masih diliputi rasa khawatir akan potensi ledakan susulan.

"Perasaan was-was memang masih ada, apalagi saat terjadi ledakan itu, saya berada di tepi jendela yang posisinya agak dekat dengan sumber ledakan, namun alhamdulillah saya baik-baik saja," ujarnya.

Dia mengaku tetap memilih salat di masjid karena lokasinya dekat dengan rumah. Kehadiran aparat kepolisian juga membuat warga merasa lebih aman.

"Kami agak tenang dan merasa aman dengan hadirnya aparat kepolisian membersamai kami saat shalat di masjid, bahkan sesama warga saling support untuk meramaikan masjid kembali," ucapnya.

Muazin masjid Kholisudin menyebut penurunan jumlah jemaah juga dipengaruhi warga yang mulai mudik.