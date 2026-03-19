Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (19/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya brerawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bululawang, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Tajinan, Tumpang, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kasembn, Lawang, Ngantang, Pakis, Pujon, Singosari, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-28 derajat celsius.