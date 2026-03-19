Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (19/3)

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Rungkut dan Sukolilo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-7 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)