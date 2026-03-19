Cuaca Jawa Timur 19 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (19/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Kota Malang, Kota Pasuruan, Malang, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)