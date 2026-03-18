Program Mudik Ceria Tom Liwafa Diserbu Warga, 400 Orang Diberangkatkan Pulang Kampung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPR RI Arizal Tom Liwafa menggelar program mudik gratis bertajuk Mudik Ceria bagi warga perantau di Surabaya.

Sebanyak 10 armada bus diberangkatkan dari Surabaya pada Senin sore (16/3) menuju sejumlah kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Madiun, Solo, Yogyakarta, Magelang, hingga Semarang.

Sebanyak 400 warga mengikuti program tahunan yang digagas legislator dari Fraksi PAN tersebut.

Baca Juga: PTPN I Regional 5 Berangkatkan 600 Pemudik dari Surabaya ke 7 Kota

“Senang melihat warga antusias. Kami ingin berbagi kebahagiaan agar mereka bisa mudik dengan nyaman dan ceria,” ujar Tom.

Program ini disambut positif masyarakat karena dinilai membantu menghemat biaya perjalanan sekaligus memberikan kenyamanan saat mudik.

Salah satu peserta Anwar mengaku bersyukur bisa mengikuti mudik gratis tersebut.

Baca Juga: SGN Berangkatkan 400 Pemudik Gratis ke 6 Kota di Jawa

“Senang lebaran tahun ini bisa mudik gratis. Selain hemat, juga lebih aman dan nyaman bersama keluarga,” katanya.

Selain menyediakan transportasi, panitia juga memberikan fasilitas tambahan serta uang saku kepada para peserta.