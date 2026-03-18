Dies Natalis ke-58, Ubaya Jual 1.000 Paket Sembako Murah untuk Warga

Rabu, 18 Maret 2026 – 18:30 WIB
Rektor Ubaya Benny Lianto menyerahkan paket sembako murah yang digelar di Pusdakota Ubaya, Rabu (18/3). Foto: Humas Ubaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar pasar murah dalam rangka Dies Natalis ke-58 dengan menyediakan 1.000 paket sembako harga terjangkau, Rabu (18/3).

Kegiatan ini digelar di tiga lokasi, yakni Pusdakota Ubaya, Ubaya Training Center (UTC), serta kawasan Segorotambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Rektor Ubaya Benny Lianto mengatakan pasar murah tersebut merupakan wujud kepedulian kampus kepada masyarakat di tengah tantangan ekonomi.

“Pasar murah menjadi bentuk kepedulian Ubaya untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Sebanyak 1.000 paket sembako dijual dalam dua pilihan. Paket pertama dibanderol Rp50.000 berisi beras, mie telur, kecap, dan gula.

Sementara paket kedua seharga Rp30.000 berisi gula, teh celup, mie instan, dan kecap.

Distribusi dilakukan dengan rincian 500 paket di Pusdakota Ubaya, 250 paket di Ubaya Training Center, dan 250 paket di Segorotambak.

Penyaluran kupon melibatkan pengurus RT/RW serta pemerintah kelurahan setempat.

