Mobil Pemudik Kecelakaan Tunggal di Tol Solo–Ngawi, Tabrak Pembatas Jalan

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan tunggal melibatkan mobil pemudik Toyota Vios benomor polisi G 1231 DD mengalami kecelakaan tunggal di Tol Solo-Ngawi KM 559A, tepatnya masuk Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Rabu (18/3).

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengatakan kecelakaan itu terjadi pukul 10.35 WIB.

Mobil tersebut dikemudikan Hafas Nur Ansori, warga Pemalang, Jawa Tengah, membawa tiga orang penumpang.

“Kendaraan melaju dari arah barat ke timur. Menurut keterangan saksi yang ada di TKP, pengemudi tidak mampu menguasai laju kendaraannya,” ujar Yuliana.

Kendaraan oleng ke kiri kemudian selip sendiri, lalu menabrak water barrier karena kurang hati hatinya pengemudi.

“Kendaraan menabrak pengaman jalan, hingga muncul bekas kerusakan guadril, kemudian oleng ke kanan menabrak median jalan,” bebernya.

Dengan kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Tidak ada korban manusia, baik luka berat maupun luka ringan dalam kecelakaan.

“Unit Gakkum Sat Lantas Polres Ngawi tiba di lokasi melaksanakan Olah TKP, melakukan pengaturan arus lalu lintas, meminta keterangan para saksi, dan mengamankan kendaraan guna keperluan lebih lanjut,” jelasnya. (mcr23/jpnn)