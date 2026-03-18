KAI Daop 8 Surabaya Layani 50 Ribu Penumpang Pada Puncak Arus Mudik 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat melayani 50 ribu penumpang pada puncak arus mudik Lebaran 2025, Rabu (18/3).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono merinci jumlah tersebut terdiri dari 28.391 penumpang berangkat dan 22.423 penumpang datang.

"Angka ini masih berpotensi meningkat seiring dengan berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari," kata Mahendro.

Adapun tiga stasiun dengan volume penumpang tertinggi pada hari ini yakni Stasiun Surabaya Gubeng dengan 16.351 penumpang (10.423 naik dan 5.928 turun).

Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 15.888 penumpang (9.050 naik dan 6.838 turun), serta Stasiun Malang dengan 7.343 penumpang (3.888 naik dan 3.455 turun).

"Ketiga stasiun tersebut menjadi simpul utama pergerakan pelanggan di wilayah Daop 8 selama masa angkutan Lebaran,"jelasnya.

Secara kumulatif, selama periode masa Angkutan Lebaran 2026 pada 11 hingga 18 Maret 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani total 284.308 pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 184.838 penumpang berangkat dan 153.343 penumpang datang.

Sementara itu, penjualan tiket kereta api jarak jauh hingga Rabu (18/3) tercatat telah mencapai 402.510 tiket atau sekitar 72 persen dari total kapasitas 561.528 tempat duduk.