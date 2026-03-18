Pemotor Tewas Seusai Tabrak Gerobak Soto di Jalan Rajawali Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya dilaporkan meninggal dunia setelah menabrak sebuah gerobak soto di Jalan Rajawali, Surabaya, Rabu (18/3).

Insiden kecelakaan itu terjadi pukul 11.45 WIB. Berdasarkan rekaman CCTV, korban yang mengendarai motor Honda Beat tiba-tiba menabrak gerobak soto yang juga melintas di kawasan tersebut.

Kabid DPKP Kota Surabaya Rokhim menyampaikan kecelakaan itu membuat gerobak makanan terguling dan terbakar di lokasi kejadian.

"Dua unit pemadam dikerahkan untuk memadamkan api," kata Rokhim.

Sementara pemilik gerobak Pandi (53) dipastikan selamat. Hanya saja mengalami syok.

"Api bisa langsung dipadamkan, pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif pukul 11.59 WIB," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novianti menyampaikan jenazah korban langsung dievakuasi ke RSU dr Soetomo.

"Kejadian laka lantas ditangani oleh Unit Lantas Polrestabes Surabaya," kata Linda. (mcr23/jpnn)