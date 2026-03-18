JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemotor Tewas Seusai Tabrak Gerobak Soto di Jalan Rajawali Surabaya

Pemotor Tewas Seusai Tabrak Gerobak Soto di Jalan Rajawali Surabaya

Rabu, 18 Maret 2026 – 17:02 WIB
Pemotor Tewas Seusai Tabrak Gerobak Soto di Jalan Rajawali Surabaya - JPNN.com Jatim
Petugas DPKP Surabaya meelakukan pemadaman gerobak soto yang terbakar usai tertabrak pemotor di Jalan Rajawali. Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya dilaporkan meninggal dunia setelah menabrak sebuah gerobak soto di Jalan Rajawali, Surabaya, Rabu (18/3).

Insiden kecelakaan itu terjadi pukul 11.45 WIB. Berdasarkan rekaman CCTV, korban yang mengendarai motor Honda Beat tiba-tiba menabrak gerobak soto yang juga melintas di kawasan tersebut.

Kabid DPKP Kota Surabaya Rokhim menyampaikan kecelakaan itu membuat gerobak makanan terguling dan terbakar di lokasi kejadian.

Baca Juga:

"Dua unit pemadam dikerahkan untuk memadamkan api," kata Rokhim.

Sementara pemilik gerobak Pandi (53) dipastikan selamat. Hanya saja mengalami syok.

"Api bisa langsung dipadamkan, pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif pukul 11.59 WIB," jelasnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novianti menyampaikan jenazah korban langsung dievakuasi ke RSU dr Soetomo.

"Kejadian laka lantas ditangani oleh Unit Lantas Polrestabes Surabaya," kata Linda.  (mcr23/jpnn)

Detik-detik pemotor tabrak gerobak penjual soto di Rajawali Surabaya

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU