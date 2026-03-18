Ranu Regulo Kembali Dibuka 21 Maret 2026, Ini Kuota dan Aturannya

jatim.jpnn.com, MALANG - Ranu Regulo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kembali dibuka untuk aktivitas wisata mulai Sabtu (21/3). Sebelumnya, kawasan tersebut ditutup sementara akibat cuaca ekstrem.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan pembukaan kembali dilakukan setelah melalui koordinasi dan rapat internal.

"Kawasan Ranu Regulo dibuka kembali untuk aktivitas wisata mulai 21 Maret 2026," ujar Rudi, Rabu (18/3).

Pembukaan itu tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor: PG.3/T.8/TU/HMS.01.08/03/2026. Dalam aturan terbaru, pengelola membatasi kuota kunjungan maksimal 500 orang per hari.

Jam operasional wisata dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, sedangkan kunjungan non-berkemah dibatasi hingga pukul 17.00 WIB.

Adapun kuota berkemah ditetapkan sebanyak 300 orang per hari dengan durasi dua hari satu malam.

Pengunjung yang akan berkemah wajib sudah berada di lokasi maksimal pukul 18.00 WIB dan menggunakan perlengkapan sesuai standar.

Selain itu, wisatawan yang telah mendaftar pada periode 5-21 Maret 2026 dapat melakukan penjadwalan ulang kunjungan hingga 31 Desember 2026.