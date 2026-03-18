Korsleting Listrik, 3 Kios di Wisata Telaga Sarangan Magetan Kebakaran

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Sebanyak tiga kios di kawasan wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan mengalami kebakaran, Rabu (18/3).

Peristiwa kebakaran yang terjadi di waktu sahur itu diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu kios.

Pamapta Polres Magetan Ipda Affan Farros mengatakan percikan listrik diduga memicu api yang kemudian dengan cepat merambat ke bangunan kios di sekitarnya.

“Dari hasil asesmen sementara, api membakar dua kios hingga habis. Satu kios lainnya mengalami kerusakan ringan. Dugaan sementara penyebabnya korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang tutup,” ujar Affan.

Sementara itu, Petugas Damkar Magetan Dovi Saputra memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Dia menyebut dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pembasahan di area yang terbakar.

"Kerugian materiil akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai Rp170 juta," katanya.

Dovi juga mengimbau para pedagang maupun masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan instalasi listrik, terutama di area usaha yang menyimpan barang-barang mudah terbakar.