Halal Bihalal Makin Hangat, HARRIS Hotel Tawarkan Paket Spesial Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya menghadirkan promo spesial halal bihalal untuk menyambut momen Lebaran 2026.

Promo bertajuk Arisan dan Triple Deal Spesial Lebaran ini ditujukan bagi keluarga, sahabat, maupun rekan kerja yang ingin merayakan kebersamaan pasca-Ramadan.

Marketing & Brand Manager HARRIS Hotel, Daniyal Faqih mengatakan halal bihalal menjadi momen penting untuk mempererat silaturahmi.

“Kami menghadirkan promo yang dirancang khusus untuk berbagai momen kebersamaan, mulai dari pertemuan keluarga hingga makan bersama rekan kerja,” ujar Daniyal, Rabu (18/3).

“Kami percaya bahwa setiap momen silaturahmi akan terasa lebih berkesan ketika dirayakan dalam suasana yang hangat dan menyenangkan bersama kami,” imbuh dia.

Salah satu promo yang ditawarkan adalah paket Arisan Halal Bihalal dengan harga Rp168.000 net per orang, minimal pemesanan 10 orang.

Menu yang disajikan meliputi hidangan khas Lebaran seperti ketupat, rendang, opor ayam, hingga sambal goreng ati, serta aneka kuliner Nusantara lainnya.

Selain itu, tersedia pula paket Triple Deal Spesial Lebaran berupa Family Set Menu seharga Rp400.000 net untuk empat orang.