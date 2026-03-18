SIER Berangkatkan 576 Pemudik Gratis ke Jatim dan Jateng

Rabu, 18 Maret 2026 – 14:09 WIB
SIER memberangkatkan 576 peserta mudik gratis dengan 12 bus ke berbagai daerah di Jatim dan Jateng, Rabu (18/3). Foto: Dok. PT SIER

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memberangkatkan 576 peserta program Mudik Gratis 2026 dari kompleks Wisma SIER, Surabaya, Rabu (18/3).

Ratusan pemudik tersebut diberangkatkan menggunakan 12 armada bus menuju berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Plt Direktur Utama SIER Rizka Syafittri Siregar mengatakan jumlah armada tahun ini meningkat signifikan seiring tingginya minat masyarakat.

“Awalnya pada tahun 2026 ini kita sediakan sepuluh armada bus, tetapi karena animo masyarakat yang mendaftar mudik gratis ini sangat tinggi, akhirnya bus kami tambah dua. Jadi, total 12 bus,” ujar Rizka.

Dia menjelaskan tren peningkatan armada terus terjadi, dari lima bus pada 2023, menjadi tujuh bus di 2024, delapan bus di 2025, hingga 12 bus pada 2026.

SIER juga menambah dua rute baru, yakni Surabaya–Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi dan Surabaya–Ponorogo–Pacitan.

Adapun rute lainnya meliputi Surabaya–Solo–Klaten–Yogyakarta, Surabaya–Lumajang–Jember, hingga Surabaya–Madiun–Magetan dan Surabaya–Tulungagung–Trenggalek.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan SIER Jefri Ikhwan Ma’arif menambahkan, peserta juga mendapatkan fasilitas berupa kaos, topi, serta goodie bag berisi kue Lebaran dari UMKM binaan.

