JPNN.com

Resmikan Kantor Baru Cabdin Ponorogo, Kadindik Jatim Harapkan Layanan Makin Optimal

Rabu, 18 Maret 2026 – 13:32 WIB
Kadindik Jatim meresmikan kantor baru Cabdin Ponorogo hasil renovasi gedung lama untuk meningkatkan layanan pendidikan. Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai meresmikan kantor baru Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah Ponorogo, Selasa (17/3).

Kantor tersebut merupakan hasil renovasi gedung lama milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya tidak terpakai.

Peresmian turut dihadiri kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di wilayah kerja Cabdin Ponorogo yang meliputi Kabupaten Ponorogo dan Magetan.

Aries mengapresiasi pemanfaatan aset gedung tak terpakai menjadi kantor pelayanan pendidikan.

“Tentu harapannya Cabdin Pendidikan Wilayah Ponorogo dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada sekolah maupun tenaga kependidikan,” ujarnya.

Dia menegaskan keberadaan kantor baru yang lebih representatif diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta mempercepat pelaksanaan program pendidikan di daerah.

Cabdin Pendidikan sendiri merupakan perpanjangan tangan provinsi dalam mengakselerasi program pendidikan di wilayah, termasuk di Ponorogo dan Magetan.

Di Ponorogo terdapat 72 lembaga SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta, sedangkan di Magetan sebanyak 54 lembaga. Jumlah guru dan tenaga kependidikan di kedua wilayah itu mencapai 4.179 orang.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cabdin ponorogo Dinas pendidikan jatim aries agung paewai program sikap gtk jatim berita pendidikan cabang dinas pendidikan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU