JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kapolda Jatim Pastikan Situasi Terkendali Pascaleledakan Masjid Jember

Kapolda Jatim Pastikan Situasi Terkendali Pascaleledakan Masjid Jember

Rabu, 18 Maret 2026 – 12:37 WIB
Kapolda Jatim Pastikan Situasi Terkendali Pascaleledakan Masjid Jember - JPNN.com Jatim
Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Mapolres Jember, Selasa (17/3/2026). Keterangan pers itu terkait penjelasan ledakan di Masjid Raya Pesona di Perumahan Pesona Regency, Kabupaten Jember. ANTARA/HO-Humas Polres Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto memastikan situasi sudah terkendali pascaledakan di Masjid Raya Pesona, Perumahan Pesona Regency, Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember.

Dia mengatakan aparat langsung bergerak cepat melakukan pengamanan dan penanganan di lokasi kejadian.

Tim gabungan dari Polres Jember dan Polda Jawa Timur diterjunkan, melibatkan unit identifikasi, Laboratorium Forensik (Labfor), penjinak bom (Jibom), hingga Ditreskrimum.

“Kondisi saat ini sudah terkendali dan masih dilakukan sterilisasi untuk memastikan situasi benar-benar aman,” kata Nanang saat konferensi pers di Mapolres Jember, Selasa (17/3).

Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kapolda juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

"Kami mengimbau kepada masyarakat di Perumahan Pesona Regency agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang dapat menimbulkan keresahan," ujarnya.

Nanang menegaskan aparat kepolisian akan terus berjaga di lokasi hingga kondisi benar-benar kondusif.

Kapolda Jatim memastikan situasi aman pascaledakan Masjid Raya Pesona Jember, warga diimbau tetap tenang.
Sumber Antara
