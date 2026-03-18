Ruko Usaha Laundry di Malang Kebakaran, Pemilik Tewas, Istri dan Dua Karyawan Terluka

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran ruko laundry di Pagelaran, Kabupaten Malang yang menewaskan satu orang diduga dipicu percikan api dari kompor pemanas air setrika uap yang menyambar uap bensin.

Hal itu diungkapkan Polres Malang berdasarkan hasil penyelidikan awal.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan korban tewas diketahui bernama Suliadi (48), pemilik usaha laundry tersebut.

"Dari hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga terjadi akibat percikan api dari kompor yang menyambar uap bensin saat korban memindahkan bahan bakar sehingga membuat api cepat menyebar," kata Bambang, Selasa (18/3).

Peristiwa itu terjadi pada Senin (16/3) dan juga mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar.

Ketiga korban luka yakni Mistiatin (49), istri korban, serta dua karyawan, Nana Agustina (32) dan Joko Cahyono (43). Mereka saat ini menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat.

Berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh tim Inafis, kebakaran terjadi tak lama setelah korban memindahkan bensin dari jerigen ke botol di dalam ruko.

Api kemudian dengan cepat membesar dan membakar bangunan, tiga sepeda motor, serta pakaian pelanggan dan peralatan laundry.