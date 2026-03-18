JPNN.com

Ruko Usaha Laundry di Malang Kebakaran, Pemilik Tewas, Istri dan Dua Karyawan Terluka

Rabu, 18 Maret 2026 – 12:07 WIB
Arsip Foto : Tim Inafis Kelolisian Resor Malang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kejadian kebakaran di sebuah ruko di Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menyebabkan satu korban meninggal dunia, Senin (16/3/2026). ANTARA/HO-Polres Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran ruko laundry di Pagelaran, Kabupaten Malang yang menewaskan satu orang diduga dipicu percikan api dari kompor pemanas air setrika uap yang menyambar uap bensin.

Hal itu diungkapkan Polres Malang berdasarkan hasil penyelidikan awal.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan korban tewas diketahui bernama Suliadi (48), pemilik usaha laundry tersebut.

"Dari hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga terjadi akibat percikan api dari kompor yang menyambar uap bensin saat korban memindahkan bahan bakar sehingga membuat api cepat menyebar," kata Bambang, Selasa (18/3).

Peristiwa itu terjadi pada Senin (16/3) dan juga mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar.

Ketiga korban luka yakni Mistiatin (49), istri korban, serta dua karyawan, Nana Agustina (32) dan Joko Cahyono (43). Mereka saat ini menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat.

Berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh tim Inafis, kebakaran terjadi tak lama setelah korban memindahkan bensin dari jerigen ke botol di dalam ruko.

Api kemudian dengan cepat membesar dan membakar bangunan, tiga sepeda motor, serta pakaian pelanggan dan peralatan laundry.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kebakaran Malang kebakaran laundry Polres Malang kebakaran ruko malang korban kebakaran malang

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU