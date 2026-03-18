Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Pagi Sampai Sore

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (18/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Sore dan malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dampit, Dau, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari.

Gerimis juga mengguyur Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Lawang dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.