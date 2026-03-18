Cuaca Jawa Timur 18 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (18/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Jember, Pasuruan, dan Situbondo. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah dan berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Pasuruan. Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Mojokerto. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-42 kilometer per jam.

(mcr12/jpnn)