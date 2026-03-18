BKKBN Jatim Sapa Pemudik dengan Layanan KB dan Kesehatan Gratis di Rest Area Gresik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut arus mudik Lebaran 2026, BKKBN Provinsi Jawa Timur menghadirkan posko 'Sapa Pemudik' di Rest Area Travoy 725A Driyorejo dan Rest Area 726 Tol Trans Jawa.

Posko ini menyediakan layanan keluarga berencana (KB), edukasi kesehatan reproduksi, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang singgah untuk beristirahat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 17–18 Maret serta 25–26 Maret 2026, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Layanan tersebut dipusatkan di dua lokasi, yakni di Rest Area Travoy 725A Driyorejo dan Rest Area 726 Tol Trans Jawa.

Posko layanan keluarga ini didirikan bersamaan dengan Pos Pengamanan dan Pelayanan Idul Fitri 1447 H dalam rangka Operasi Ketupat Semeru, bekerja sama dengan Kepolisian Resor Gresik, Dinas PPKB Kabupaten Gresik, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sukamto mengatakan posko didirikan agar pemudik tidak hanya dapat beristirahat, tetapi juga memanfaatkan layanan kesehatan dan konsultasi keluarga.

“Di sini tersedia layanan KB gratis, konseling, serta edukasi kesehatan reproduksi. Tujuannya untuk mendukung keluarga sehat dan berkualitas, sejalan dengan visi Generasi Emas 2045,” ujar Sukamto, Selasa (17/3).

Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Titik Ernawati menjelaskan selain di Rest Area 725A, Pemerintah Kabupaten Gresik juga membuka layanan serupa di Rest Area 726.

“Di sana juga tersedia layanan KB gratis, cek kesehatan gratis, hingga layanan parenting. Semua layanan ini diberikan tanpa biaya dan terbuka bagi seluruh pemudik, tidak hanya warga Gresik,” jelasnya.