Polres Gresik dan Diskoperindag Pantau Stok-Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Polres Gresik bersama Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pasar, termasuk Pasar Baru, untuk memastikan stok dan harga bahan pokok tetap stabil.

Pasar Baru di Kecamatan/Kabupaten Gresik, menjadi salah satu lokasi pemantauan harga dan stok bahan pokok, Selasa (17/3).

Kepala Diskoperindag Darmawan menyampaikan kondisi harga bahan pokok masih terkendali.

"Untuk bawang merah, bawang putih sampai daging sapi maupun ayam masih stabil dan di bawah HET,” ujar Darmawan seusai sidak.

Demikan juga terkait stok bahan pokok di Gresik, dari hasil sidak tersebut menunjukkan ketersediaan cukup sampai lebaran.

"Untuk stok barang demikian juga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan selama lebaran dan harga masih tergolong stabil," kata dia.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution mengatakan sidak dilakulan secara berkala sampai lebaran untuk memastikan stok dan keterjangkauan harga.

"Tentunya ini kita lakukan secara berkala, tidak hanya di sini saja. Hari ini juga kami laksanan mungkin tiga sampai empat tempat. Kami akan pantau terus sampai menjelang lebaran," jelasnya.