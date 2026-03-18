DPKP Surabaya Ingatkan Warga yang Mudik untuk Cek Listrik dan Lepas Tabung Elpiji

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengingatkan warga yang hendak mudik Lebaran 2026 untuk memastikan kondisi rumah aman sebelum ditinggalkan.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah potensi kebakaran saat rumah dalam keadaan kosong.

Kepala DPKP Surabaya Laksita Rini Sevriani mengatakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah instalasi listrik di dalam rumah.

“Stop kontak atau perangkat listrik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut. Lampu yang dinyalakan cukup lampu teras saja,” ujarnya.

Selain listrik, warga juga diminta memperhatikan keamanan instalasi gas, terutama tabung elpiji yang berpotensi menimbulkan bahaya jika terjadi kebocoran.

"Tabung elpiji sebaiknya dilepas sebelum mudik agar tidak menimbulkan risiko kebakaran,” tuturnya.

Baca Juga: Eri Minta RW Terapkan Sistem Satu Pintu Amankan Rumah Warga Saat Mudik

Menurutnya, kejadian kebakaran saat musim mudik kerap dipicu kelalaian, seperti lupa mencabut listrik atau membiarkan tabung gas tetap terpasang.

Dalam kondisi rumah kosong, berbagai risiko juga bisa terjadi, termasuk gangguan dari hewan yang dapat merusak instalasi listrik.