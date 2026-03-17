SGN Berangkatkan 400 Pemudik Gratis ke 6 Kota di Jawa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana di Jembatan Merah Plaza tampak semarak saat PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) melepas ratusan peserta program Mudik Gratis 2026, menjelang Lebaran.

Sebanyak 400 peserta diberangkatkan menggunakan 10 unit bus menuju enam kota di Pulau Jawa, yakni Banyuwangi, Blitar, Pacitan, Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta.

Pelepasan dilakukan oleh Plt Direktur Utama SGN Hariyanto bersama jajaran manajemen dan perwakilan pemerintah daerah.

Hariyanto mengatakan program Mudik Gratis merupakan agenda rutin perusahaan sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Program ini tidak hanya memfasilitasi masyarakat untuk pulang kampung, tetapi juga mendorong perjalanan mudik yang lebih tertib dan aman,” ujarnya.

Dia menjelaskan SGN telah menyiapkan armada yang layak jalan serta pengaturan jadwal keberangkatan yang terencana guna memastikan kenyamanan peserta.

Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga medis, perlengkapan logistik, dan perbekalan selama perjalanan.

Dari sisi operasional, rute perjalanan dirancang melalui jalur strategis di wilayah utara Pulau Jawa, sehingga peserta dapat turun di kota-kota perlintasan sesuai kebutuhan.