Polisi Selidiki Ledakan Masjid di Jember, Barang Bukti Diperiksa Labfor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur masih menyelidiki penyebab insiden meledaknya masjid di Perumahan Pesona Regency di Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur saat salat Tarawih, Senin (16/3).

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan Tom Gegana Polda Jatim telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan sejumlah alat bukti.

"Beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan masih dalam penyelidikan labfor kami. Kiranya apa saja yang ada di TKP," ujarnya, Selasa (17/3).

Selain itu, pihak kepolisian juga memanfaatkan rekaman CCTV di sekitar masjid untuk membantu proses identifikasi.

Dugaan sementara, ledakan berasal dari lemari besi di lantai dua masjid sehingga lokasi ini menjadi fokus pemeriksaan.

“Ini akan memberikan petujuk petujuk kepada kami. Semuanya masih dalam proses penyelidikan, kami belum bisa pastikan apa saja bahan bahan di situ," kata Nanang.

"Masih kami dalami dulu, biarkan tim kami bekerja dulu untuk mencari petujuk yang nanti akan kami rilis," imbuhnya.

Selama proses olah TKP dan pengumpulan barang bukti, masjid disegel sementara agar tidak mengganggu penyelidikan. Kapolda Nanang meminta masyarakat tetap tenang dan menjalankan aktivitas sehari-hari.