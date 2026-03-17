Sambut Lebaran, DPL Bagikan 2.649 Bingkisan untuk Warga

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Dok Pantai Lamongan (DPL) membagikan ribuan bingkisan Lebaran kepada warga di sekitar area operasional perusahaan.

Program bertajuk 'DPL Peduli' itu digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 2026.

Sebanyak 1.749 bingkisan disalurkan kepada warga di wilayah Kemantren, serta 900 bingkisan diberikan kepada warga Desa Sidokelar.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyambut Lebaran dengan lebih bahagia.

Perwakilan perusahaan menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

“Program ini merupakan wujud kebersamaan dan kepedulian kami kepada masyarakat. Kami berharap bingkisan yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi warga dalam menyambut Lebaran,” ujarnya.

Menurutnya, melalui kegiatan berbagi tersebut, perusahaan ingin terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.

Selain itu, program ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dan masyarakat.