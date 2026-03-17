H-3 Lebaran 2026, KAI Daop 8 Surabaya Layani 47.225 Pelanggan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 47.225 penumpang diproyeksikan menggunakan kereta api di wilayah KAI Daop 8 Surabaya pada H-3 Lebaran 2026 atau, Selasa (17/3).

Jumlah tersebut terdiri dari 26.555 penumpang keberangkatan dan 20.670 penumpang kedatangan.

"Angka ini masih berpotensi bertambah seiring dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari," kata Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono.

Mahendro menyebut puncak arus mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kereta api dari Daop 8 akan terjadi pada Rabu (18/3). Total tiket yang telah terjual sebanyak 27.317.

"Selama masa angkutan lebaran periode 11 - 17 Maret 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani 284.308 pelanggan. Terdiri dari 154.437 penumpang berangkat dan 129.871 penumpang tiba di wilayah Daop 8 Surabayac," katanya.

Sementara itu, penjualan tiket kereta api jarak jauh pada masa Angkutan Lebaran 2026 di wilayah KAI Daop 8 Surabaya hingga Selasa (17/3) tercatat telah mencapai 393.693 tiket atau sekitar 70 persen dari total kapasitas 561.528 tempat duduk.

Angka tersebut merupakan akumulasi keberangkatan pada periode 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+10). Penjualan tiket diperkirakan masih akan terus meningkat seiring semakin dekatnya Hari Raya Idulfitri.

Untuk memberikan alternatif perjalanan kepada pelanggan, KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat agar mempertimbangkan tanggal keberangkatan lain apabila jadwal favorit telah mendekati penuh.