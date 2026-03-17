Hadapi Cuaca Ekstrem dan Libur Lebaran, Distribusi Air Surabaya Dipastikan Aman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dipastikan berjalan normal saat libur Lebaran 1447H/2026 dan dalam menghadapi cuaca ekstrem.

Plt Direktur Utama Achmad Prihadi menjelaskan produksi air bersih di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel dan Karang Pilang saat ini berjalan lancar.

“Saat musim penghujan seperti sekarang, ketersediaan air baku cukup melimpah sehingga proses pengolahan cenderung lebih baik dan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat juga semakin handal,” ujar Achmad, Selasa (17/3).

Achmad menegaskan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi selama musim penghujan tidak memberikan dampak signifikan terhadap proses produksi air. Justru kondisi tersebut membantu proses pengolahan air baku.

“Pada musim penghujan, air baku yang kami produksi relatif lebih mudah diolah karena terdapat banyak partikel pengendap alami yang membantu proses koagulasi dan flokulasi dalam unit pengolahan,” katanya.

Di sisi lain, Achmad juga memastikan distribusi air ke masyarakat dipastikan lancar karena tidak ditemukan kebocoran pipa besar yang mengganggu pelayanan kepada pelanggan.

“Untuk kebocoran pipa besar hampir tidak ada. Hanya beberapa kebocoran pipa diameter kecil yang kemarin terjadi dan sudah langsung ditangani oleh tim distribusi timur dan distribusi barat,” jelasnya.

Selama libur Lebaran, Perumda Air Minum Surya Sembada telah menyiapkan sistem piket bagi petugas selama masa libur.