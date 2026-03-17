JPNN.com Jatim Jatim Terkini Seorang Jemaah Mengalami Gangguan Pendengaran Akibat Ledakan Masjid Jember

Seorang Jemaah Mengalami Gangguan Pendengaran Akibat Ledakan Masjid Jember

Selasa, 17 Maret 2026 – 18:00 WIB
Seorang Jemaah Mengalami Gangguan Pendengaran Akibat Ledakan Masjid Jember - JPNN.com Jatim
Sejumlah anggota Brimob Polda Jatim bersiaga ketat saat berlangsung olah TKP ledakan di Masjid Raya Pesona di Perumahan Pesona Raya Regency di Kelurahan/Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Selasa (17/3/2026). ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Ledakan misterius terjadi di sebuah masjid di kawasan Perumahan Pesona Raya Regency, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Senin (16/3) malam.

Peristiwa tersebut terjadi saat jamaah sedang melaksanakan shalat tarawih sekitar pukul 19.30 WIB.

Ledakan tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi menyebabkan kerusakan pada bagian atap masjid dan memicu kepanikan warga.

Satu orang jamaah dilaporkan dilarikan ke RSUD dr Soebandi Jember karena diduga mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan.

Tim penjinak bom (Jibom) dan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Kepolisian Daerah Jawa Timur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat Reskrim Polres Jember Angga Riatma mengatakan proses olah TKP masih berlangsung.

"Olah TKP masih berlangsung dan untuk detailnya nanti pihak Polda Jatim yang menyampaikan," kata Angga di lokasi kejadian, Selasa (17/3).

Pantauan di lapangan, tim gabungan melakukan pemeriksaan di sejumlah titik di dalam masjid, termasuk area dekat tempat wudhu laki-laki yang diduga menjadi pusat ledakan.

Ledakan misterius terjadi di masjid di Jember saat tarawih. Polisi menurunkan tim Jibom dan Labfor untuk olah TKP.
Sumber Antara
