Seorang Jemaah Mengalami Gangguan Pendengaran Akibat Ledakan Masjid Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Ledakan misterius terjadi di sebuah masjid di kawasan Perumahan Pesona Raya Regency, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Senin (16/3) malam.

Peristiwa tersebut terjadi saat jamaah sedang melaksanakan shalat tarawih sekitar pukul 19.30 WIB.

Ledakan tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi menyebabkan kerusakan pada bagian atap masjid dan memicu kepanikan warga.

Satu orang jamaah dilaporkan dilarikan ke RSUD dr Soebandi Jember karena diduga mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan.

Tim penjinak bom (Jibom) dan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Kepolisian Daerah Jawa Timur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat Reskrim Polres Jember Angga Riatma mengatakan proses olah TKP masih berlangsung.

"Olah TKP masih berlangsung dan untuk detailnya nanti pihak Polda Jatim yang menyampaikan," kata Angga di lokasi kejadian, Selasa (17/3).

Pantauan di lapangan, tim gabungan melakukan pemeriksaan di sejumlah titik di dalam masjid, termasuk area dekat tempat wudhu laki-laki yang diduga menjadi pusat ledakan.