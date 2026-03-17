JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jelang Lebaran, BPBD Jatim Semai Awan untuk Cegah Cuaca Ekstrem

Jelang Lebaran, BPBD Jatim Semai Awan untuk Cegah Cuaca Ekstrem

Selasa, 17 Maret 2026 – 17:32 WIB
Jelang Lebaran, BPBD Jatim Semai Awan untuk Cegah Cuaca Ekstrem - JPNN.com Jatim
Tim operasi modifikasi cuaca dari BPBD Jatim bekerja sama dengan BMKG Juanda. ANTARA/HO-BPBD Jatim

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur (BPBD Jatim) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem menjelang Lebaran 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan pada tahap awal, OMC dilakukan menggunakan pesawat PK-SCJ dengan menyasar wilayah timur dan selatan Jawa Timur.

Daerah yang menjadi sasaran antara lain Situbondo, Jember, Banyuwangi, Tuban, hingga Mojokerto.

Baca Juga:

"Pada hari pertama ini, kegiatan OMC dilakukan sebanyak tiga sortie dengan total bahan semai yang disebar sebanyak 2.800 kilogram CaO, dengan total jam terbang selama 5 jam 20 menit," kata Gatot, Selasa (17/3).

Dia menjelaskan penyemaian awan pada penerbangan pertama dilakukan di wilayah Situbondo dan utara Banyuwangi.

Adapun sortie kedua menyasar wilayah Tuban, dan sortie ketiga dilakukan di Mojokerto.

Baca Juga:

Menurut Gatot, pelaksanaan OMC merupakan tindak lanjut instruksi gubernur untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi selama periode Lebaran.

"Sebagaimana instruksi gubernur, OMC ini kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi selama masa Lebaran," ujarnya.

BPBD Jatim dan BMKG Juanda melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi cuaca ekstrem menjelang Lebaran 2026.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BPBD Jatim bmkg juanda operasi modifikasi cuaca penyemaian awan Bencana Hidrometeorologi prakiraan cuaca Jatim modifikasi cuaca jatim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU