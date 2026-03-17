H-5 Lebaran, 104.657 Kendaraan Melintas di Tol Gempol-Pandaan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Volume lalu lintas di Tol Gempol–Pandaan mulai mengalami peningkatan menjelang arus mudik Lebaran 2026.

PT Jasa Marga Pandaan Tol (JPT) mencatat sebanyak 104.657 kendaraan melintas di ruas tersebut selama periode 11–16 Maret 2026 atau H-10 hingga H-5 Lebaran.

Jumlah itu meningkat 1,14 persen dibandingkan periode yang sama pada Lebaran 2025.

Meski demikian, kondisi lalu lintas secara umum masih tergolong normal dan belum memasuki puncak arus mudik.

General Manager Operasi JPT Muhammad Reza Pahlevi Guntur mengatakan ruas Gempol–Pandaan sebagai jalur strategis menuju Malang mulai menunjukkan kenaikan mobilitas kendaraan.

“Pergerakan kendaraan menuju arah Malang melalui akses Gempol–Pandaan mulai terlihat meningkat, meskipun belum signifikan. Kami memproyeksikan lonjakan akan terjadi mendekati hari H Lebaran,” kata Reza, Selasa (17/3).

Berdasarkan data gerbang tol, distribusi kendaraan terpantau relatif seimbang dengan dominasi menuju arah Pandaan dan Malang.

Di Gerbang Tol Pandaan, tercatat 32.602 kendaraan masuk dan 32.280 kendaraan keluar, sedangkan di Gerbang Tol Gempol, sebanyak 21.537 kendaraan masuk dan 18.238 kendaraan keluar.