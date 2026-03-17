Innova Tabrak Guardrail di Tol Solo-Ngawi, 8 Orang Luka-luka
jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan tunggal terjadi di Tol Solo–Ngawi Km 560+900, tepatnya di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Selasa (17/3) pagi.
Insiden sekitar pukul 06.00 WIB itu melibatkan mobil Toyota Kijang Innova bernopol A 1896 UM yang dikemudikan Abudzar Al Batawi (30).
Kanit Laka Sat Lantas Polres Ngawi Agus Harianto mengatakan kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah barat ke timur dengan membawa tujuh penumpang.
“Sesampainya di lokasi, pengemudi tidak mampu menguasai laju kendaraan sehingga oleng ke kiri, selip, dan menabrak guardrail,” kata Agus.
Akibat kejadian itu, kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Seluruh penumpang dan pengemudi mengalami luka-luka.
Para korban kemudian dilarikan ke RS Widodo Ngawi dan RSUD dr Soeroto Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis.
Berikut daftar korban luka:
1. Abudzar Al Batawi (30), pengemudi, mengalami pendarahan hidung, nyeri dada, dan pusing.
