Polisi Ungkap Dugaan Sementara Penyebab Ledakan Masjid Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan terkait dugaan pasti penyebab ledakan yang terjadi di masjid Perumahan Pesona Regency pada Senin (16/3). Tim Gegana juga telah diterjunkan.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast menyebutkan dugaan sementara ledakan berasal dari area lemari besi penyimpanan marbot atau area wudhu masjid.

"Ledakan itu mengakibatkan area sekitar wudu dan atap mengalami kerusakan," kata Jules, Selasa (17/3).

Hal senada juga disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riatma mengungkapkan dugaan sementara ledakan bersumber dari papan besi di depan kamar mandi masjid.

Namun, untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Alhamdulilah tIdak ada korban jiwa, sedangkan kerusakan bisa dilihat atap masjid sampai hancur," jelas Angga.

Untuk mempermudah penyelidikan, pihaknya telah memasang police line agar masyarakat tidak mendekat ke arah tempat kejadian perkara.

"Kami telah menetapkan status quo beberapa meter dan menghimbau masyarakat agar tidak mendekat di lokasi ledakan tersebut," jelasnya. (mcr23/jpnn)