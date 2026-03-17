Kapolda Jatim Terjun Langsung Pantau Olah TKP Ledakan Masjid di Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto turun langsung memantau olah tempat kejadian perkara (TKP) ledakan di sebuah masjid kawasan Perumahan Pesona Raya Regency, Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember, Selasa (17/3) dini hari.

Nanang tiba di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB dan didampingi Kapolres Jember Bobby Adimas Condroputra. Saat itu, tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana Polda Jatim masih melakukan sterilisasi dan olah TKP.

Hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab ledakan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Jember Angga Riatma mengatakan pihaknya langsung memasang garis polisi dan melakukan sterilisasi lokasi untuk kepentingan penyelidikan.

“Kami belum bisa menyimpulkan penyebab ledakan. Tim Jibom Polda Jatim masih melakukan olah TKP,” kata Angga.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, seorang jemaah sempat dilarikan ke Unit Gawat Darurat RSD dr Soebandi karena mengalami gangguan pada telinga akibat suara ledakan keras.

Ledakan diduga berasal dari sebuah lemari tidak terpakai di sekitar area tempat wudhu pria. Namun, saksi mata juga menyebut adanya papan besi di sekitar lokasi kejadian.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, polisi menutup sementara aktivitas di masjid dan melarang warga mendekat ke lokasi.