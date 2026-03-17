PTPN I Regional 5 Berangkatkan 600 Pemudik dari Surabaya ke 7 Kota

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PTPN I Regional 5 menggelar program mudik gratis dengan memberangkatkan sekitar 600 pemudik dari Surabaya ke berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Head Region PTPN I Regional 5 Subagiyo mengatakan, ratusan peserta tersebut diberangkatkan menuju tujuh kota tujuan, yakni Yogyakarta, Pacitan, Semarang, Banyuwangi Utara, Banyuwangi Selatan, Trenggalek, dan Blitar.

“Kurang lebih 600 peserta kita berangkatkan dengan tujuh tujuan mudik, mulai dari Banyuwangi sampai Jogja dan Semarang,” kata Subagiyo, Selasa (17/3).

Dia menjelaskan program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya perantau yang ingin pulang kampung saat Lebaran.

“Kami ingin masyarakat bisa pulang dengan aman dan nyaman tanpa harus berdesak-desakan atau menggunakan kendaraan roda dua,” ujarnya.

Program mudik tahun ini mengusung tema Mudik Aman, Berbagi Harapan. Subagiyo berharap peserta tidak hanya merasakan perjalanan yang aman, tetapi juga membawa kebahagiaan saat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

“Harapannya mereka bisa sampai tujuan dengan aman dan bahagia, lalu kembali lagi dengan semangat baru untuk beraktivitas dan bekerja lebih produktif,” tuturnya.