Tol Prosiwangi Gratis Saat Mudik Lebaran, 2.500 Kendaraan Melintas per Hari

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Arus kendaraan di Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) mulai ramai sejak dibuka secara fungsional untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2026.

Jasa Marga melalui PT Jasa Marga Prosiwangi mencatat sekitar 2.000 hingga 2.500 kendaraan pribadi melintas setiap hari di ruas tol tersebut.

Kepala Shift Tol Prosiwangi Hafidz Syahril Amin mengatakan volume kendaraan keluar-masuk relatif seimbang sejak tol dibuka fungsional pada 14 Maret 2026.

“Setiap harinya kendaraan yang keluar masuk seimbang, antara 2.000 sampai 2.500 kendaraan per hari," kata Hafidz, Senin (17/3).

Ruas Tol Prosiwangi yang dioperasikan sementara berada di pintu Tol Situbondo Barat, tepatnya di Desa Suboh, Kecamatan Suboh.

Pengoperasian secara fungsional dilakukan selama 16 hari, mulai 14 hingga 29 Maret 2026, untuk mendukung arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Selama masa operasional fungsional tersebut, tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan I seperti mobil pribadi dan sejenisnya. Selain itu, pengguna jalan tol juga tidak dikenakan tarif alias gratis.

Namun, setelah masa fungsional selesai dan pembangunan konstruksi rampung, tol akan diberlakukan tarif setelah terbit surat keputusan operasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.