JPNN.com Jatim Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Sejumlah Kawasan Gerimis

Selasa, 17 Maret 2026 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (17/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan hujan ringan atau gerimis.

Malamnya Sukun masih gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Bantur, Bululawang, Dau, Kasembon, Pakis, Pujon, Tajinan, dan Wajak cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Dampit, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, Pakisaji, Sumberpucung, Turen, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Dampit, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, Pakisaji, Sumberpucung, Turen, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Pakisaji. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
