Cuaca Jawa Timur 17 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (17/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Jombang, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Nganjuk, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Nganjuk, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Surabaya. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-34 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)