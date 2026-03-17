Tim Gegana Polda Jatim Turun Tangan Selidiki Penyebab Ledakan Masjid di Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tim Gegana Polda Jatim dikerahkan untuk menyelidik insiden ledakan di Masjid Alhabsyi Perumahan Pesona Regency Patrang, Jember saat salat Tarawih pada Senin (16/3) malam.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast saat ini tim Gegana dikerahkan menuju lokasi untuk mencari tahu penyebab pasti ledakan.

"Saat ini untuk Tim sudah diturunkan dr Polda Jatim untuk mengetahui penyebab pasti ledakan dan mengamankan lokasi kejadian," kata Jules, Selasa (17/3).

Jules menyebutkan ledakan yang mengakibatkan plafon masjid runtuh itu diduga berasal dari area lemari besi penyimpanan marbot. Namun, untuk memastikannya harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Informasi awal yang diterima, ledakan tersebut diduga berasal dari area lemari besi penyimpanan marbot (area wudu masjid) yang mengakibatkan area sekitar dan atap mengalami kerusakan," katanya.

Jules menyampaikan laporan sementara tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Masyarakat diminta untuk tidak mendekat di sekitar lokasi ledakan untuk mempermudah penyelidikan.

"Imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjauhi area sekitar masjid. Saat ini personel Polres Jember sudah berada di lokasi kejadian mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) ledakan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait penyebab dari ledakan tersebut," jelasnya. (mcr23/jpnn)