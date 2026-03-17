Masjid di Jember Meledak Saat Tarawih, Atap Rusak dan Jemaah Panik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Insiden ledakan terjadi Masjid Alhabsyi Perumahan Pesona Regency Patrang, Jember saat kegiatan salat Tarawih pada Senin (16/3) malam.

Peristiwa itu membuat jemaah kaget dan berhamburan keluar. Ledakan itu mengakibatkan kerusakan pada bagian atap masjid.

Sebuah plafon yang berada di dekat tangga tampak runtuh akibat ledakan tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast membenarkan adanya insiden ledakan tersebut.

"Memang benar dari informasi yang diterima dari Polres Jember telah terjadi ledakan di salah satu masjid di Jember," kata Jules, Selasa (17/3).

Jules menyampaikan ledakan itu diduga berasal dari lemari besi penyimpanan marbot.

"Informasi awal yang diterima ledakan tersebut diduga berasal dari area lemari besi penyimpanan marbot (area wudu masjid) yabg mengakibatkan area sekitar wudu dan atap mengalami kerusakan," jelasnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tim Gegana Polda Jatim juga telah diterjunkan mencari tahu penyebab pasti insiden ledakan itu.