JPNN.com

Jelang Lebaran, BRI Ingatkan Modus Penipuan File APK yang Bisa Bobol Rekening

Selasa, 17 Maret 2026 – 08:33 WIB
BRI mengingatkan nasabah agar waspada terhadap file APK mencurigakan yang beredar melalui WhatsApp menjelang Lebaran. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang libur Lebaran, intensitas komunikasi dan transaksi digital biasanya meningkat. Karena itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap file mencurigakan yang dikirim dari sumber tidak dikenal, terutama file berformat .APK.

Modus penipuan digital tersebut kerap diawali dengan pesan WhatsApp dari oknum yang mengaku berasal dari instansi tertentu. Pesan biasanya disertai narasi meyakinkan dan lampiran file .APK, undangan digital, surat layanan perpajakan, hingga resi pengiriman paket.

Apabila korban mengunduh dan memasang file tersebut, aplikasi berbahaya atau malware dapat masuk ke perangkat. Program tersebut berpotensi mencuri data, merusak sistem, hingga mengambil alih perangkat tanpa sepengetahuan pengguna.

Baca Juga:

Aplikasi .APK dari sumber tidak tepercaya juga bisa meminta izin akses tertentu pada perangkat. Akses ini kemudian dimanfaatkan untuk memantau aktivitas pengguna, termasuk membuka peluang penyalahgunaan layanan keuangan yang tersimpan di ponsel.

Direktur Information Technology Bank Rakyat Indonesia Saladin Dharma Nugraha Effendi mengatakan pola kejahatan digital terus berkembang sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan.

“Perseroan terus menyempurnakan kapabilitas pengamanan layanan digital agar tetap adaptif terhadap dinamika ancaman. Penguatan pengamanan dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi data serta akses transaksi nasabah,” ujar Saladin, Selasa (17/3).

Baca Juga:

BRI mengimbau nasabah untuk tidak mengklik, mengunduh, atau menginstal aplikasi dari sumber tidak tepercaya. Nasabah juga diminta tidak meneruskan pesan, file, atau tautan mencurigakan kepada pihak lain.

Apabila menerima pesan janggal—misalnya bernada mendesak, menawarkan hadiah, atau meminta verifikasi data—nasabah diminta memastikan terlebih dahulu kebenaran pengirimnya.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BRI modus penipuan apk file apk penipuan penipuan file apk penipuan bank keamanan rekening bri Brimo

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU