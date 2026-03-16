JPNN.com

Dua Kepala SPPG Mengadu ke BGN, Dapur MBG di Ponorogo Ditutup

Senin, 16 Maret 2026 – 21:20 WIB
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. Foto: dokumentasi BGN

jatim.jpnn.com, BLITAR - Dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo mendatangi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, di Blitar untuk meminta perlindungan.

Keduanya mengaku mendapat tekanan dan intimidasi saat mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” kata Nanik saat melakukan sosialisasi dan evaluasi program MBG di Blitar akhir pekan lalu.

Baca Juga:

Dua kepala SPPG tersebut adalah Rizal Zulfikar Fikri dari SPPG Ponorogo Kauman Somoroto dan Moch. Syafi'i Misbachul Mufid dari SPPG Ponorogo Jambon Krebet.

Keduanya mengadukan dugaan tekanan dari yayasan yang menaungi dapur MBG tersebut, yakni Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.

Menurut pengakuan mereka, yayasan tersebut mengklaim dimiliki oleh seorang cucu menteri.

Baca Juga:

Selain dugaan intimidasi, yayasan juga disebut merekayasa pembelian bahan pangan untuk program MBG.

Dari anggaran Rp10.000 per porsi yang ditetapkan BGN untuk bahan pangan, yayasan hanya membelanjakan sekitar Rp6.500 per porsi.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   program mbg makan bergizi gratis badan gizi nasional Sppg Ponorogo Dapur MBG Ponorogo

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU