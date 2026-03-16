Pemancing Hilang di Bendungan Tugu Ditemukan Meninggal

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Upaya pencarian selama dua hari oleh tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban yang dilaporkan hilang di kawasan Bendungan Tugu.

Korban bernama Katno (46) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin (16/3) sekitar pukul 15.00 WIB di aliran sungai bendungan yang berada di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan korban ditemukan oleh tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran menggunakan perahu karet.

“Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada keluarga,” kata Nanang.

Sebelumnya, tim SAR menerima laporan adanya warga yang diduga tenggelam saat memancing di kawasan Bendungan Tugu.

Korban diketahui tidak kunjung pulang ke rumah setelah terakhir terlihat memancing saat hujan deras.

Petugas kemudian menemukan sepeda motor milik korban di sekitar lokasi bendungan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, satu tim rescue dari Pos SAR Trenggalek dikerahkan untuk melakukan pencarian bersama unsur SAR lainnya.