Wamenaker Lepas Mudik Gratis 295 Pekerja dan Keluarga

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melepas keberangkatan mudik gratis bagi 295 pekerja dan keluarganya di halaman Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Minggu (15/3).

Program tersebut digelar oleh Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang, serta sejumlah perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada pekerja agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman saat Lebaran.

Afriansyah mengatakan mudik gratis bukan sekadar fasilitas perjalanan, tetapi juga bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja terhadap perusahaan.

“Penyelenggaraan mudik gratis bagi pekerja ini merupakan bentuk penghargaan perusahaan terhadap pekerja yang selama ini telah berkontribusi,” kata Afriansyah.

Menurut dia, kesejahteraan pekerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi di tempat kerja, tetapi juga mencakup rasa aman dan kenyamanan saat berkumpul dengan keluarga pada momentum hari raya.

Ia juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

“Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak tujuh bus diberangkatkan untuk mengangkut 295 pekerja beserta keluarganya menuju Jambi dan Padang.